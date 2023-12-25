Путин изменил правила депортации мигрантов

Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов из России

Президент России Владимир Путин подписал закон о новых правилах депортации мигрантов. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Закон вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым мигранты и лица без гражданства, подлежащие выдворению из страны, могут содержаться в специальных учреждениях не более 90 дней.

Кроме того, документ позволяет заменять депортацию штрафом до 50 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 200 часов, если суд посчитает выдворение мерой, ограничивающей право на уважение частной жизни, а также в случае отказа другого государства принять человека. Помимо этого, при принятии решения будет учитываться профессия мигранта, уровень его дохода, семейное положение, наличие жилья в стране и факт подачи документов на получение российского гражданства.

Законопроект был предложен на рассмотрение в Госдуму правительством России в ноябре 2017 года. Спустя шесть лет, 15 декабря 2023 года, нижняя палата парламента приняла документ в третьем чтении.

По словам члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилла Кабанова, закон предусмотрен для более гуманного отношения к лицам, не имеющим гражданства, которым некуда уехать с территории России. Общественник подчеркнул, что, как объяснили ему в МВД, нелегальным мигрантам заменять выдворение штрафом не планируется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по итогам прямой линии Путина будет дан ряд поручений по теме мигрантов. Представитель Кремля подчеркнул, что эта тема актуальна, а вопрос по ней стоит на повестке дня. Он подчеркнул, что глава государства придерживается сбалансированной позиции по мигрантам.

В ходе общения с журналистами и жителями страны 14 декабря Путин назвал непростой ситуацию с трудовыми мигрантами. Глава государства подчеркнул, что государство не должно решать экономические проблемы в ущерб коренному населению, и призвал создать орган, который занимался бы проблемами этой категории прибывших в Россию иностранцев.

