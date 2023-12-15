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17:36, 15 декабря 2023Россия

Госдума приняла внесенный шесть лет назад закон о выдворении мигрантов

Госдума приняла в третьем чтении закон о новых правилах выдворения мигрантов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о новых правилах выдворения мигрантов, внесенный в нижнюю палату парламента шесть лет назад. Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект был предложен правительством России в ноябре 2017-го года. Он уточняет сроки содержания мигрантов и лиц без гражданства, которые подлежат депортации, в специальных учреждения. Помимо этого, закон разрешает заменять выдворение иностранцев штрафом до 50 тысяч рублей либо обязательными работами сроком до 200 часов, если суд сочтет, что эта мера чрезмерно ограничивает право на уважение частной жизни, либо в случае отказа другого государства принять человека.

Отмечается, что при принятии решения о наказании нелегального мигранта будут учитывать его семейное положение, профессию, уровень дохода, время проживания в России и наличие жилья на территории страны, а также, подавал ли иностранец документы на российское гражданство.

Как рассказал «Парламентской газете» член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов, закон разрабатывался для гуманного отношения к людям без гражданства, которым некуда уехать из России.

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      Константин Лысяков
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