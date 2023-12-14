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16:03, 14 декабря 2023Россия

Путин назвал непростой проблему с трудовыми мигрантами

Путин о мигрантах: мы не должны решать экономические проблемы в ущерб населению
СюжетНаселение России:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Это непростая проблема. Она характерна для многих стран мира, для нас тоже. У нас, по разным подсчетам, свыше 10 миллионов мигрантов трудовых», — пояснил он.

По словам главы государства, страна не должна решать экономические проблемы в ущерб коренному населению. Помимо того, президент заявил, что для приезжающих в Россию мигрантов необходимо создавать человеческие условия.

В начале декабря Владимир Путин заявил, что соблюдение этнокультурного баланса важно в ситуации с мигрантами в стране. По его словам, мигранты должны отвечать интересам российской экономики, знать язык и уважать законы.

«Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики — нехватка рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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