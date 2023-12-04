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21:20, 4 декабря 2023Россия

Путин оценил ситуацию с мигрантами

Путин заявил, что в ситуации с мигрантами важно соблюдать этнокультурный баланс
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что соблюдение этнокультурного баланса важно в ситуации с мигрантами в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мигранты должны отвечать интересам российской экономики, знать язык и уважать законы. «Конечно, все, что происходит в этой сфере, прежде всего продиктовано интересами экономики — нехватка рабочих рук. Но нужно, безусловно, этих людей готовить», — сказал политик.

Российский лидер также отметил, что вместе с коллегами из стран СНГ Москва пытается работать над этим. В частности, открываются школы с преподаванием на русском языке.

Ранее член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод заявил, что проблемы адаптации и интеграции мигрантов «пока еще провисают», несмотря на то что Министерство внутренних дел в целом справляется со своими задачами.

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      Марина Совина
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