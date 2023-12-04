В СПЧ предложили подумать о возвращении ФМС

Член СПЧ Брод предложил подумать о возвращении ФМС из-за проблем с мигрантами

Несмотря на то, что Министерство внутренних дел (МВД) в целом справляется со своими задачами, проблемы адаптации и интеграции мигрантов «пока еще провисают». Об этом заявил сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Брод, который предложил подумать о возвращении Федеральной миграционной службы (ФМС), сообщает в понедельник, 4 декабря, РИА Новости.

«Тема миграции она должна быть регулируемой, тесно отталкивающейся от потребностей рынка труда, и с мигрантами нужно начинать работать еще в тех странах, из которых они приезжают», — отметил он.

Член СПЧ добавил, что следует яснее прописать показатели проблем, которые возникают в сфере национальных отношений. Также, по его мнению, Стратегия государственной национальной политики России со временем должна быть оформлена в Федеральный закон.

Ранее 4 декабря в Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция провела обыски на крупных предприятиях по делу об организации нелегальной миграции. В пресс-службе ГУ МВД пояснили, что проверки прошли в Московском, Кировском районах, Пушкине и Колпино, а также в Мурино и поселке Ковалево в рамках уголовного дела, возбужденного летом 2021 года по статье об организации нелегальной миграции. Тогда же задержали девятерых подозреваемых.