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10:40, 4 декабря 2023Россия

Петербургские склады проверили со спецназом по делу о нелегальной миграции

В Петербурге и Ленобласти полиция провела обыски по делу о нелегальной миграции

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области полиция провела обыски на крупных предприятиях по делу об организации нелегальной миграции. Об этом стало известно «Фонтанке».

В пресс-службе ГУ МВД изданию пояснили, что проверки прошли в Московском, Кировском районах, Пушкине и Колпино, а также в Мурино и поселке Ковалево. По данным «Фонтанки», там находятся склады и производства предприятий, которые поставляют в магазины готовую еду, заморозку, продукты, цветы и занимаются переработкой вторсырья.

Обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного летом 2021 года по статье об организации нелегальной миграции. Тогда же задержали девятерых подозреваемых.

Петербургские следователи предположили, что задержанные оформляли фиктивные трудовые договоры с мигрантами в фирмах-однодневках, затем предоставляли в государственные органы поддельные документы для оформления трудовых патентов. Удалось найти не менее 160 иностранцев, которые заказали эту «услугу». По уголовному делу в качестве свидетелей были допрошены 155 человек.

Ранее генерал-майор полиции в отставке, заместитель руководителя общественной организации «Офицеры России» Владимир Михалевич заявил, что нелегальные мигранты находятся в России незаконно, поэтому подлежат выдворению.

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      Анна Щербакова
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