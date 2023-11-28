Российский генерал высказался об ограничениях для нелегальных мигрантов

Генерал Михалевич: нелегальные мигранты подлежат выдворению из России

Нелегальные мигранты находятся в России незаконно, поэтому подлежат выдворению. Так на законопроект МВД, усложняющий жизнь мигрантам, отреагировал генерал-майор полиции в отставке, заместитель руководителя общественной организации «Офицеры России» Владимир Михалевич в беседе с «Царьградом».

«Само слово "нелегальные" подразумевает, что они находятся вне закона. Какие с ними разговоры? Они должны быть высланы. То, что они водят машины и получают права, вообще какой-то нонсенс… Как они могут получать права, если они незаконно в стране находятся?» — высказался он.

Ранее стало известно, что в МВД подготовили законопроект, вводящий для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания, который запрещает водить машину, получать водительские права и переводить деньги.

Ранее в ноябре в России предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии. Речь шла о работе таксистами, курьерами и продавцами. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, такой запрет должен распространяться на граждан тех стран, в которых русский язык не имеет статуса государственного.