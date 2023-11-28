МВД предложило запретить мигрантам управлять машиной и переводить деньги

В МВД подготовили законопроект, усложняющий жизнь нелегальным мигрантам и вводящий для них режим контролируемого пребывания, который запрещает водить машину, получать водительские права и переводить деньги. Помимо этого, в ряде российских регионов с 2024 года начнут действовать ограничения, которые затрагивают в том числе иностранцев с патентом на трудовую деятельность.

Режим контролируемого пребывания предлагается применять к мигрантам, не имеющим законного права находиться в России. Их планируется заносить в соответствующий реестр. Основанием для этого может стать окончание разрешения на временное проживание и вида на жительство, незаконное пересечение границы или аннулирование визы, временного убежища и гражданства.

Согласно законопроекту, попавшие в реестр мигранты не смогут пройти государственную регистрацию в качестве юрлиц и индивидуальных предпринимателей, поставить на учет недвижимость и купить, зарегистрировать или передать в собственность другим лицам автомобиль. Помимо этого, нелегалов планируется ограничить в праве вождения машины. Также они не смогут сдать экзамен на права или заменить водительское удостоверение. Среди других ограничений: невозможность открыть банковский счет, перевести деньги и заключить брак.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Госдуме поддержали инициативу МВД об ограничениях для нелегальных мигрантов. Депутат Султан Хамзаев назвал эту идею оправданной и соответствующей реалиям. «Эти ограничения нужно поддержать, чтобы вывести все с точки зрения общественной безопасности в правовое поле. В первую очередь мы говорим о стопроцентном соблюдении российского законодательства», — заявил парламентарий, подчеркнув, что обязательно проголосует за этот законопроект.

В Госдуме захотели запретить мигрантам работать врачами, учителями, фармацевтами и водителями такси

В октябре партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную Думу законопроект, который запрещает мигрантам, в том числе прибывшим в страну легально, работать в образовании, медицине, фармацевтике и такси.

В пояснительной записке отмечается, что приток трудовых мигрантов в Россию продолжает расти. При этом оплата их труда приравнялась к зарплате россиян и перестала быть более выгодной для российской экономики. Исходя из этого, депутаты предложили ограничить допустимую долю иностранных работников в каждом виде экономической деятельности пятью процентами.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что граждане стран, где русский язык не является государственным, не должны работать в публичных местах.

Если у тебя язык русский не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать в публичных местах — водителями, продавцами, уж тем более курьерами Яндекса. Такая ответственная работа не для них Петр Толстой вице-спикер Госдумы

В ряде российских регионов мигрантам запретили водить общественный транспорт и работать в сфере питания

В ноябре в Челябинской области продлили введенный в 2016 году запрет на вождение мигрантами такси и пассажирских автобусов всех маршрутов. Мера касается в том числе приезжих, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов.

Аналогичные меры планируют ввести с 2024 года в Тульской области. Помимо управления общественным транспортом, власти запретят мигрантам работать в сфере общественного питания, а также в розничной торговле алкоголем и табачными изделиями, продуктами и напитками.

Кроме того, с января мигранты не смогут работать водителями общественного транспорта и такси в Магаданской области. Согласно указу главы региона Сергея Носова, транспортные компании обязаны за три месяца уволить всех иностранцев, задействованных в перевозках.