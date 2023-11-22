В регионе России мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом

В Магаданской области мигрантам запретили управлять общественным транспортом

В Магаданской области мигрантам на год запретили управлять общественным транспортом. Соответствующий указ подписал глава российского региона Сергей Носов, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложение №1 к настоящему указу», — следует из документа.

В приложении к нему указаны пассажирские перевозки в такси и автобусах. Транспортные компании, согласно указу, обязаны за три месяца уволить всех иностранцев, управляющих общественным транспортом.

Ранее в Тульской области решили отказаться от привлечения мигрантов к работе на общественном городском и пригородном пассажирском транспорте и в заведениях общественного питания. Это не первый регион, где ввели подобные ограничения. Так, аналогичные меры действуют в Челябинской, Калужской и Тюменской областях.

На федеральном уровне в России предложили запретить для мигрантов три востребованные профессии. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, такой запрет должен распространяться на граждан тех стран, в которых русский язык не имеет статуса государственного. «Такая ответственная работа не для них», — пояснил парламентарий.