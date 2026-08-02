Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:30, 1 августа 2026 (обновлено: 23:38, 1 августа 2026)Силовые структуры

Охранник погиб при взрыве СВУ в ресторане в Москве

НАК: При взрыве в московском ресторане погиб охранник, не допустивший проход неизвестной
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетВзрыв в Москве
Сотрудники спецслужб на месте взрыва в летнем кафе на Кудринской площади. Москва, 1 августа 2026 года

Сотрудники спецслужб на месте взрыва в летнем кафе на Кудринской площади. Москва, 1 августа 2026 года. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Стало известно о гибели охранника, не допустившего прохода в московский ресторан неизвестной, у которой при себе было самодельное взрывное устройство. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.

Уточняется, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако охраняющий заведение сотрудник преградил ей путь. Вскоре прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель лишились жизней.

Ранее в НАК заявили, что в заведении прогремел взрыв самодельного взрывного устройства. ЧП произошло в 19:55 по московскому времени у столичного ресторана Balzi Rossi в сталинской высотке на Кудринской площади.

Жертвами стали три человека. На место прибыли реанимация, пожарные и силовики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Появились подробности о взорвавшейся в центре Москвы бомбе
    Россиян предупредили о магнитной буре
    В московском ресторане взорвалась бомба
    В высших эшелонах ВСУ начались чистки
    Иран сделал предупреждение США
    Раскрыт характер травм пострадавших при взрыве в Москве
    Охранник погиб при взрыве СВУ в ресторане в Москве
    Раскрыты подробности о пытавшейся пронести взрывное устройство в ресторан женщине
    Число пострадавших при взрыве в ресторане в центре Москвы выросло
    В ресторане в Москве взорвалось самодельное взрывное устройство
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok