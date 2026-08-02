Охранник погиб при взрыве СВУ в ресторане в Москве

НАК: При взрыве в московском ресторане погиб охранник, не допустивший проход неизвестной

Сотрудники спецслужб на месте взрыва в летнем кафе на Кудринской площади. Москва, 1 августа 2026 года. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Стало известно о гибели охранника, не допустившего прохода в московский ресторан неизвестной, у которой при себе было самодельное взрывное устройство. Об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете, пишет РИА Новости.

Уточняется, что бомбу попыталась пронести неизвестная женщина, однако охраняющий заведение сотрудник преградил ей путь. Вскоре прогремел взрыв, они оба и еще один посетитель лишились жизней.

Ранее в НАК заявили, что в заведении прогремел взрыв самодельного взрывного устройства. ЧП произошло в 19:55 по московскому времени у столичного ресторана Balzi Rossi в сталинской высотке на Кудринской площади.

Жертвами стали три человека. На место прибыли реанимация, пожарные и силовики.