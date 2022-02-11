В Калужской области мигрантам запретили работать в такси, торговле и курьерами

В Калужской области ограничили сферы работы для мигрантов. Теперь им запрещено трудиться в розничной торговле и общепите, в том числе доставлять продукты и работать в кафе. Соответствующее постановление 11 февраля подписал губернатор Владислав Шапша, документ опубликован на официальном портале органов власти российского региона.

Согласно постановлению, которое на сайте называют «решительными мерами», иностранным гражданам запрещено работать в розничной торговле, общепите, барах, курьерами, а также в общественном транспорте, в такси и в агентствах по найму персонала. Предприятиям и организациям региона дали три месяца на поиски сотрудников с российским гражданством.

Губернатор Калужской области заявил, что это дело «нужно довести до конца».

Нам нужно довести это дело до конца. Что касается тех людей, которые уже получили патенты, — эти патенты же не вечны, они же выдаются на определенный период Владислав Шапша губернатор Калужской области

Ранее губернатор раскритиковал ситуацию с мигрантами и поймал одного из них на незнании русского языка

В своем Instagram-аккаунте Шапша сообщил, что посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и встретил там мигранта, которого поймал на обмане.

Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Владислав Шапша губернатор Калужской области

Губернатор поинтересовался, знает ли собеседник русский язык, но тот не смог ответить. «Где взяли сертификат [о знании русского языка]? Сколько заплатили за сертификат? Пять тысяч?» — спросил он и получил утвердительный ответ.

По словам главы региона, его визит был вызван многочисленными сообщениями о проблемах с иностранцами в области.

О необходимости принимать меры в отношении мигрантов также заявил Дмитрий Медведев

В пятницу, 11 февраля, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев также высказал мнение, что в отношении иностранцев необходимо принимать меры.

По его словам, из-за компактного проживания мигрантов есть риск возникновения этнических анклавов преступного характера.

«Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода», — сказал он.

Медведев также заявил, что приток мигрантов в Россию за 2021 год стал на треть больше, чем в 2020 году. Он подчеркнул, что ежегодно в страну приезжает несколько миллионов иностранных граждан. По его мнению, такая ситуация отчасти объясняется снятием противоэпидемических мер в ряде стран.

Медведев указал и на проблему с незнанием русского языка. Политик напомнил, что для более эффективной адаптации мигрантов в стране был введен обязательный экзамен на владение русским языком и знание истории России.

«Но к системе организации таких экзаменов существуют вопросы. Надо понять, насколько они адекватны», — цитирует политика ТАСС.

В ассоциации мигрантов раскритиковали действия калужских властей

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что запрет на работу не поможет региону решить проблему с выходцами из Средней Азии. Коженов заявил, что Шапша делает громкие заявления для того, чтобы успокоить общественность, однако вопросы миграционной политики требуют более серьезных реформ.

«Проблему это разрешить не поможет. Проблема эта длительная, системная, мы ее обсуждали на самом высоком уровне», — заявил он.

Кроме того, Коженов скептически отнесся к инициативе калужских властей, согласно которой все липовые сертификаты о знании русского языка будут направляться в органы внутренних дел. По его словам, система выдачи подобных сертификатов трудовым иммигрантам с самого начала создавала огромный простор для коррупции, и если человек претендует на статус гражданина, экзамен должны принимать образовательные учреждения с лицензией, а не «мутные ооошки».

Председатель «Союза таджикистанцев России» Абдулло Давлатов заявил радиостанции «Говорит Москва», что губернатор Шапша «рубит сук, на котором сидит».

«Он [губернатор], видимо, где-то в новостях читает, что преступления совершает энное количество мигрантов, и закрывает глаза и уши на все преступления, которые совершают представители органов власти, — сказал Давлатов. — Он будет рубить сук, на котором сидит Калужская область, и потом ему аукнется это».

Калужские власти приняли решение об ограничении работы мигрантов на фоне роста напряженности в регионе из-за ситуации с иностранными гражданами. Так, в октябре 2021 года после драки с приезжими в центре Обнинска скончался 26-летний отец полуторагодовалого ребенка, а в декабре того же года мигранты ударили ножом в сердце 16-летнего подростка, который тоже умер.