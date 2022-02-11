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В Федерации мигрантов ответили на запрет приезжим работать в ряде сфер в Калуге

В Федерации мигрантов осудили ограничения на работу для приезжих в Калужской области

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Решение губернатора Калужской области Владислава Шапши запретить мигрантам работать в ряде сфер не поможет решить проблему с выходцами из Средней Азии в регионе. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился президент Федерации мигрантов Вадим Коженов. Он осудил ограничения, вводимые властями, и призвал решать вопрос иначе.

В пятницу, 11 февраля, губернатор Шапша заявил, что в регионе будет введен запрет на работу мигрантов в сфере торговли, общепита и пассажирских перевозок. Также руководитель региона принял решение выйти из программы переселения соотечественников, которая упрощала порядок получения российского гражданства для жителей республик бывшего СССР.

По мнению Коженова, руководство региона делает громкие заявления, чтобы успокоить общественные настроения, однако вопросы миграционной политики требуют более серьезных реформ.

«Замечательно, мы поддерживаем! Но проблему это разрешить не поможет. Проблема эта длительная, системная, мы ее обсуждали на самом высоком уровне», — заявил он.

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Что касается инициативы калужских властей, которые будут направлять в органы внутренних дел все «липовые» сертификаты о знании русского языка, то тут Коженов настроен также скептично. По его словам, вся система с выдачей сертификатов для трудовых иммигрантов с самого начала создавала огромное пространство для коррупции.

«Мы выступаем за то, чтобы этот экзамен именно для трудовых отменить, потому что это просто коррупция. А вот если человек претендует на статус гражданина, хочет здесь остаться жить, то тогда экзамен должны принимать не вот эти мутные "ОООшки", а образовательные учреждения с лицензией», — подчеркнул Коженов.

Президент Федерации мигрантов отметил, что организации, которые занимаются выдачей сертификатов, регулярно оказываются фигурантами уголовных дел о коррупции.

«Сейчас как делается: берется "ОООшка", заключает договор, начинает продавать эти сертификаты, потом возбуждается дело, она закрывается и открывается новая», — рассказал он.

Решение калужских властей было принято на фоне роста напряжения в регионе из-за ситуации с мигрантами. В октябре 2021 после драки с приезжими в центре Обнинска скончался 26-летний отец полуторогодовалого ребенка. В декабре 2021 года мигранты ранили ножом в сердце 16-летнего подростка. Тот тоже скончался.

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Роман Кирьянов
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