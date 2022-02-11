Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском регионе мигрантам запретили работать в торговле и общепите

Глава Калужской области Шапша запретил нанимать мигрантов в регионе на работу в торговлю

Фото: @vladislavshapsha

В Калужской области мигрантов запретят нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок. Такое решение принял губернатор региона Владислав Шапша. Подробности приводятся в его Instagram-аккаунте.

Глава региона пояснил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.

По мнению калужского губернатора, такая мера заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии.

Шапша отметил, что в течение трех месяцев региональные работодатели должны решить вопрос с сотрудниками-иностранцами, привлеченными по патентам.

Ранее в Министерстве внутренних дел предложили обновить процедуру принятия решения о нежелательности пребывания в России того или иного иностранного гражданина.

В частности, предлагается отменить ограничения по срокам, в течение которых центральный аппарат МВД может принять решение о выдворении мигранта из страны. Кроме того, правоохранительные органы также должны будут принять во внимание наличие у иностранного гражданина семьи на территории России.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет
Спрос на наручники в России взлетел в восемь раз
В ДНР сообщили о польских и британских наемниках на берегу Азовского моря
В России госпитализировали 19 281 пациента с коронавирусом
Вора в законе Панчо отдали под суд
Малышева объяснила госпитализацию неоднократно вакцинированного Жириновского
В Азербайджане сообщили об обстреле со стороны Армении
Большунов завоевал серебро в гонке на 15 километров на Олимпиаде-2022
Казахский депутат отправил многодетных матерей «в задницу» после общения с ними
В российском регионе мигрантам запретили работать в торговле и общепите
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.