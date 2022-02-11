В российском регионе мигрантам запретили работать в торговле и общепите

В Калужской области мигрантов запретят нанимать на работу в сферы торговли, общепита, пассажирских перевозок. Такое решение принял губернатор региона Владислав Шапша. Подробности приводятся в его Instagram-аккаунте.

Глава региона пояснил, что Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, находящихся за рубежом.

По мнению калужского губернатора, такая мера заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии.

Шапша отметил, что в течение трех месяцев региональные работодатели должны решить вопрос с сотрудниками-иностранцами, привлеченными по патентам.

Ранее в Министерстве внутренних дел предложили обновить процедуру принятия решения о нежелательности пребывания в России того или иного иностранного гражданина.

В частности, предлагается отменить ограничения по срокам, в течение которых центральный аппарат МВД может принять решение о выдворении мигранта из страны. Кроме того, правоохранительные органы также должны будут принять во внимание наличие у иностранного гражданина семьи на территории России.