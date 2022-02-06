В России задумали обновить критерии «нежелательности» мигрантов

В Министерстве внутренних дел предлагают обновить процедуру принятия решения о нежелательности пребывания в России того или иного иностранного гражданина. Об этом пишут «Известия».

В новом документе предлагается пересмотреть ряд критериев. В частности, отменить ограничения по срокам, в течение которых центральный аппарат МВД может принять решение о выдворении мигранта из страны. Кроме того, правоохранительные органы также должны будут принять во внимание наличие у иностранного гражданина семьи на территории России.

С начала этого года в России закончился срок действия введенных президентом страны Владимиром Путиным временных мер, позволявших иностранцам урегулировать свой правовой статус для законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. С начала января нелегально работающие мигранты могут быть выдворены с российской территории с запретом на обратный въезд.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн объяснил проблему мигрантов. По его словам, в Россию эмигрируют «отнюдь не лучшие представители своих народов». «Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлебки», — высказался политик. Депутат Госдумы также отметил, что дети мигрантов отличаются от коренных россиян по воспитанию, менталитету и культуре. «Дело не в национальных различиях, а именно в цивилизационных», — подчеркнул он.