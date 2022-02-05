В Госдуме объяснили проблему мигрантов в России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн объяснил проблему мигрантов в России. В своем Telegram-канале он назвал проблему приезжих людей «не национальной, а цивилизационной».

По словам Хинштейна, в Россию эмигрируют «отнюдь не лучшие представители своих народов». «Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлебки», — высказался Хинштейн.

Депутат Госдумы также отметил, что дети мигрантов отличаются от коренных россиян по воспитанию, менталитету и культуре. «Дело не в национальных различиях, а именно в цивилизационных», — подчеркнул он. По мнению Хинштейна, проблема требует системного решения. «Если эту проблему не начать решать системно, то она приведет к очень тяжелым и печальным последствиям», — заявил он.

Ранее председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал адаптировать мигрантов к жизни в стране. По его словам, они должны знать русский язык и понимать многонациональную культуру. «Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди», — сказал Медведев. Зампред Совбеза также объяснил, что мигрантов обычно воспринимают как людей, отбирающих рабочие места у местного населения, умалчивая при этом, что на некоторые виды работ жители страны идти не хотят.