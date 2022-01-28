Медведев призвал адаптировать мигрантов к жизни в России

В России необходимо проводить работу по адаптации людей, которые приезжают трудиться в страну. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

По его словам, мигранты должны знать русский язык и понимать многонациональную культуру. «Они должны просто быть адаптированы к условиям жизни в нашем государстве. Только в этом случае их будут воспринимать наши люди», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза также объяснил, что мигрантов обычно воспринимают как людей, отбирающих рабочие места у местного населения, умалчивая при этом, что на некоторые виды работ жители страны идти не хотят. «По разным причинам: денег мало платят, работа очень тяжелая, непрестижная и так далее. Поэтому вот такая работа по адаптации тех, кто приезжает к нам, чтобы трудиться, мигрантов, она должна происходить. И мы будем этим, кстати, заниматься в рамках вот этой группы Совбеза», — рассказал Медведев.

Зампред Совбеза в интервью журналистам ведущих российских СМИ также ответил на вопросы, касающиеся пандемии COVID-19, международной безопасности, ситуации на Украине и других актуальных тем.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предсказал, что в 2022 году приток мигрантов в Россию усилится из-за изменений в миграционном законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ. В 2022-м, по его словам, будет оптимизирован учет иностранных граждан и лиц без гражданства.