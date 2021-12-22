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В России станет больше мигрантов

Генерал-лейтенант Жданов предсказал рост потока мигрантов в России на треть в 2022 году

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов оценил поток мигрантов в Россию. По его мнению, в 2022 году он станет больше из-за изменений в законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ, сообщает РИА Новости

Жданов предсказал увеличение потока мигрантов на треть в России в Новом году. Он объяснил, что на рост этого показателя повлияют изменения в миграционном законодательстве, которые вступят в силу 29 декабря.

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«Это и оптимизация миграционного учета и контроля въезжающих иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию России, которые включают проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирование», — подчеркнул генерал-лейтенант.

По мнению эксперта, в актуальных условиях и с учетом оценки ежемесячной ожидается, что миграционный прирост в 2022 году в среднем увеличится на треть и составит 14-15 миллионов человек в год.

«Потому что для граждан СНГ и мигрантов из других регионов со слабо развитой экономической инфраструктурой трудоустройство в России является оптимальным решением обеспечения минимального уровня жизни своей семьи», — заключил Жданов.

Ранее стало известно, что в России с 29 декабря мигрантам начнут выдавать чипы с отпечатками пальцев. Так будут выглядеть патенты на работу, в которое такдже включат электронное изображение лица.

Марина Совина
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