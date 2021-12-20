В России мигрантам выдадут чипы с отпечатками пальцев

В России трудовым мигрантам с 29 декабря будут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ, подписанный главой МВД России Владимиром Колокольцевым.

«Утвердить форму патента, выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в РФ в порядке, не требующем получения визы, в форме карты с электронным носителем информации. Настоящий приказ вступает в силу с 29 декабря 2021 года», — отмечается в документе.

Карта будет иметь размер 8,5 на 5,3 сантиметра, на лицевой стороне разместят фотографию, серию и номер патента, фамилию, имя и отчество ее владельца. Также там будут отражены дата рождения, гражданство, серия и номер документа, удостоверяющего личность, профессия и ИНН. На другой стороне — наименование субъекта РФ, на территории которого его владелец работает, кем и когда выдан документ.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что разработка программы повышения производительности труда на стройках Москвы будет завершена в первом квартале 2022 года. По его словам, это приведет к сокращению числа мигрантов на стройках.