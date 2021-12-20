В Москве нашли способ сократить число мигрантов на стройках

Разработка программы повышения производительности труда на стройках Москвы будет завершена в первом квартале 2022 года. Об этом рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, сообщает «РИА Новости».

По словам чиновника, улучшение производительности приведет к сокращению числа мигрантов на московских стройках. В рамках программы планируется повышение квалификации кадров, создание образовательных центров и механизация строительства. Загрутдинов отметил, что сейчас на госстройках без учета заказчиков и проектировщиков занято 65 тысяч человек, более половины из которых — мигранты.

Ранее в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин поручил найти способ сократить количество мигрантов на стройках домов по программе реновации в Москве. По его словам, на таких проектах нужны «другого качества люди, с другой зарплатой». Мэр заявил о необходимо привлекать больше россиян из регионов, повышать зарплаты и улучшать условия труда, а также наращивать индустриализацию строительства.

Также Собянин заявил о возможности уменьшить число мигрантов в сфере ЖКХ. По словам мэра, среди районных коммунальщиков в столице существует резерв к сокращению числа мигрантов. При этом Собянин отметил, что в крупных предприятиях ЖКХ сотрудников-мигрантов практически нет.