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20:49, 4 августа 2026Мир

Названа причина миграционного кризиса в Испании

Международная ассоциация по фактчекингу: Кризис в Сеуте вызван скоординированной кампанией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Миграционный кризис в испанской Сеуте вызван скоординированной кампанией и вбросом информации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Международную ассоциацию по фактчекингу (GFCN).

«Очень вероятно, что это действительно скоординированная кампания об открытии границы и вброс различных трактовок информации об изменении миграционного законодательства Испании», — заявили в организации.

По данным ассоциации, в соцсетях перед инцидентом было создано множество групп с похожими названиями, однако сейчас большинство из них удалены. В них была сообщена ложная трактовка нового испанского закона, из которой можно было сделать вывод, что Испания якобы больше не может депортировать никого, кто прибывает в Сеуту по морю, в то время как в настоящем законе утверждалось лишь об усложнении процедуры проверок перед депортациями. После этого стали появляться сообщения об открытии границ.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю.

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