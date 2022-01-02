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Незаконно работающих мигрантов предупредили о выдворении из России

МВД РФ: незаконно трудящиеся мигранты с 1 января могут быть выдворены с запретом на въезд

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мигранты, незаконно работающие в России, с 1 января 2022 года могут быть выдворены из страны с запретом на обратный въезд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-центр МВД РФ.

Также в российском ведомстве отметили, что работодатели незаконно трудящихся мигрантов будут оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за человека.

31 декабря в России заканчиваются введенные президентом Владимиром Путиным временные меры, позволявшие иностранцам урегулировать свой правовой статус для законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны. Мигрантам, не имеющим документов для работы, порекомендовали срочно обратиться в органы внутренних дел.

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Привлекающим мигрантов работодателям в связи с изменениями посоветовали оформить трудовые отношения и в течение трех дней уведомить об этом МВД.

Ранее руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов предсказал, в 2022 году приток мигрантов в Россию усилится из-за изменений в миграционном законодательстве и экономической ситуации в странах СНГ.

В ноябре сообщалось, что в соответствии с новым законом практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД. Помимо новых требований о предоставлении отпечатков пальцев и биометрических фотографий в течение 30 дней с момента въезда в Россию, будут проводиться осмотры наркологов, психиатров и инфекционистов.

Марина Совина
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