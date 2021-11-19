В России обяжут мигрантов предъявлять справку об отсутствии ВИЧ-инфекции

Трудовых мигрантов и иностранных граждан, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, могут обязать с 29 декабря предоставлять в МВД справку об отсутствии ВИЧ-инфекции и наркозависимости. Это следует из подготовленного ведомством проекта приказа, передает ТАСС.

Медицинские документы иностранцы должны передавать с течение 30 дней со дня истечения срока действия ранее выданных справок. Для несовершеннолетних этим занимаются родители, опекуны или представители.

Справку можно предоставить в бумажном виде в подразделение МВД по вопросам миграции, либо в электронном, с цифровой подписью в территориальный орган ведомства. Если документ составлен на иностранном языке, его следует перевести на русский и засвидетельствовать у нотариуса.

После подачи мигранту выдается справка о получении или электронное сообщение, а данные вносятся в информационную систему МВД в течение трех рабочих дней с момента получения.

Ранее сообщалось, что МВД разработало законопроект, согласно которому у въезжающих на территорию России мигрантов будут брать отпечатки пальцев. Такие меры хотят принять в отношении тех, кто планирует приобрести российское гражданство или остаться в стране более чем на 90 дней.

