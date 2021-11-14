Путин высказался о миграционной политике Европы

Путин: в Европе сами создали условия для наплыва мигрантов, а теперь ищут виновных

В Европе сами создали условия для того, чтобы к ним ехали сотни тысяч мигрантов, а теперь ищут виновных, чтобы переложить с себя ответственность за происходящее. Так о миграционной политике ЕС высказался президент России Владимир Путин, комментируя кризис на польско-белорусской границе. Его слова в воскресенье, 14 ноября, приводит РИА Новости.

«Они сами в этом виноваты. Я сказал, почему: и по политическим, и по военным, и по экономическим соображениям», — отметил российский лидер.

С начала 2021 года на границу Республики Беларусь со странами Прибалтики начали стекаться люди. Кризис резко обострился 8 ноября, когда несколько тысяч человек подошли к границе Польши.