Десятки нелегальных мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши, сообщает польское радио Bialystok.
По информации радио, некоторые проникшие в Польшу нелегалы были возвращены силовиками назад на линию границы. Поиски остальных продолжаются.
При этом в окрестностях пункта пропуска «Кузница», где попытки прорвать границу происходили в понедельник, 8 ноября, в настоящее время обстановка спокойная.
Реакция Евросоюза
Европейский Союз (ЕС) ранее заявил о готовности ввести новые санкции против Белоруссии, направленных против около 30 физических и юридических лиц. В этот список может войти министр иностранных дел Владимир Макей и белорусская авиакомпания «Белавиа».
ЕС и НАТО обвиняют президента Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия давления на Запад. Очередной пакет санкций навпрален против белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов в отместку за ограничения в отношении Минска.
Врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас в свою очередь добавил, что ЕС готов ужесточить санкции против властей Белоруссии из-за наплыва мигрантов к границе с Польшей.
По словам Мааса, в Евросоюзе считают важным и «разъяснительную работу в странах происхождения» нелегальных мигрантов. Он пояснил, что речь идет о готовности не давать ложных обещаний, из-за которых мигранты «платят тысячи долларов» и которые «приводят их затем в белорусские леса».
Реакция Польши
Президент Польши Анджей Дуда обвинил белорусских властей в препятствовании гуманитарной помощи беженцам, которые находятся на белорусско-польской границе. Он отметил, что Варшава уже высылала конвои с гумпомощью, однако Минск блокировал границу и не допускал доставку грузов для мигрантов.
Дуда назвал произошедшее «беспрецендентной массированной гибридной атакой» со стороны Белоруссии на границе. Он подчеркнул, что Варшава была готова к такому развитию событий, так как кризис, спровоцированный белорусским режимом, продолжается уже в течение долгого времени.
Наплыв беженцев
В понедельник, 8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. Согласно данным польского правительства, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.
Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком.
Миграционный кризис на восточных границах ЕС (Литве, Латвии, Польше) возник весной 2021 года, вследствие резкого увеличения наплыва нелегальных мигрантов из стран «третьего мира». Литовские (как и латвийские, польские и другие европейские) власти обвиняют власти соседней Белоруссии в организации потока беженцев,
Новые осложнения произошли после того, как в конце июня Белоруссия заморозила соглашение с ЕС о реадмиссии нелегальных мигрантов.