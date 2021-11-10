Десятки нелегальных мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Bialystok: две большие группы нелегальных мигрантов прорвались в Польшу из Белоруссии

Две большие группы мигрантов прорвались через границу Белоруссии и Польши, сообщает польское радио Bialystok.

Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи Польское радио Bialystok

По информации радио, некоторые проникшие в Польшу нелегалы были возвращены силовиками назад на линию границы. Поиски остальных продолжаются.

При этом в окрестностях пункта пропуска «Кузница», где попытки прорвать границу происходили в понедельник, 8 ноября, в настоящее время обстановка спокойная.

Реакция Евросоюза

Европейский Союз (ЕС) ранее заявил о готовности ввести новые санкции против Белоруссии, направленных против около 30 физических и юридических лиц. В этот список может войти министр иностранных дел Владимир Макей и белорусская авиакомпания «Белавиа».

30 физических и юридических лиц могут попасть под санкции Евросоюза

ЕС и НАТО обвиняют президента Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия давления на Запад. Очередной пакет санкций навпрален против белорусских чиновников, которые, по мнению ЕС, организовали прибытие мигрантов в отместку за ограничения в отношении Минска.

Врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас в свою очередь добавил, что ЕС готов ужесточить санкции против властей Белоруссии из-за наплыва мигрантов к границе с Польшей.

Мы наложим санкции на всех, кто участвует в целенаправленном ввозе мигрантов. [Президент Белоруссии Александр] Лукашенко должен понимать, что его расчет не работает. Кстати, это не исключает расширения санкций в других сферах экономики в будущем Хайко Маас Врио министра иностранных дел Германии

По словам Мааса, в Евросоюзе считают важным и «разъяснительную работу в странах происхождения» нелегальных мигрантов. Он пояснил, что речь идет о готовности не давать ложных обещаний, из-за которых мигранты «платят тысячи долларов» и которые «приводят их затем в белорусские леса».

Реакция Польши

Президент Польши Анджей Дуда обвинил белорусских властей в препятствовании гуманитарной помощи беженцам, которые находятся на белорусско-польской границе. Он отметил, что Варшава уже высылала конвои с гумпомощью, однако Минск блокировал границу и не допускал доставку грузов для мигрантов.

Дуда назвал произошедшее «беспрецендентной массированной гибридной атакой» со стороны Белоруссии на границе. Он подчеркнул, что Варшава была готова к такому развитию событий, так как кризис, спровоцированный белорусским режимом, продолжается уже в течение долгого времени.

Для нас очевидно, что мы не можем допустить нелегального пересечения границы Анджей Дуда Президент Польши

Наплыв беженцев

В понедельник, 8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. Согласно данным польского правительства, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком.