Евросоюз приготовился ввести новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов

Европейский Союз приготовился к введению новых санкций против Белоруссии, направленных против около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию «Белавиа», об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов, знакомых с ситуацией.

ЕС и НАТО обвиняют президента Александра Лукашенко в использовании мигрантов в качестве орудия давления на Запад. Новый раунд санкций направлен против белорусских чиновников, которые, по мнению Евросоюза, организовали прибытие мигрантов в отместку за ограничения в отношении Минска.

В среду, 10 ноября, в качестве решающего шага, 27 послов Европейского союза намерены официально согласиться с тем, что рост числа мигрантов на границе Белоруссии с Польшей составляет «гибридную войну» и может служить правовой основой для введения санкций. По словам дипломатов, они также рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, введенных в июле.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые дал комментарий по поводу ситуации на границе с Польшей и обострения миграционного кризиса. По словам белорусского лидера, Минск спокойно противостоит сложившимся обстоятельствам и не задирается. Он подчеркнул, что, на его взгляд, бороться с мигрантами при помощи колонн танков — это шантаж. В целом в современном мире браться за оружие — подобно смерти, заключил глава государства.

