Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию на границе Польши

Путин обсудил с Лукашенко по телефону ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко интеграционные процессы между двумя государствами и ситуацию на границе Польши и Белоруссии. О состоявшемся разговоре сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Главы государств сверили часы по итогам прошедшего 4 ноября заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Путин и Лукашенко подтвердили свои планы на дальнейшее продолжение интеграционных процессов как партнеры и союзники.

«Особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши», — отметили в пресс-службе президента Белоруссии.

Ранее в государственном приграничном комитете Белоруссии сообщили о переброске польской боевой техники в район обострения миграционного кризиса. В Варшаве в ответ обвинили Минск в наращивании количества военных в том же районе и намеренном искажении фактов о ситуации на границе.

Опубликовано несколько видео, на которых слышны звуки выстрелов и видны вооруженные люди с польской стороны границы.

Россия и Белоруссия 4 ноября подписали декрет Союзного государства. По новому документу страны запланировали реализовать 28 отраслевых интеграционных программ, утвердили единую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики. Заключенные соглашения должны определить развитие отношений двух стран до 2023 года.