На границе Белоруссии и Польши вели стрельбу поверх голов мигрантов

С польской территории открыли огонь поверх голов скопившихся у границы Польши и Белоруссии беженцев. Видео инцидента опубликовали «Желтые сливы» в Telegram-канале.

Неизвестные люди открыли огонь двумя автоматными очередями на польско-белорусской границе, когда на другой стороне находилась толпа мигрантов. Предположительно, это польские пограничники, применившие боевое оружие, чтобы остановить нарушение границы.

Некоторые из мигрантов, находящихся у забора, лежат на земле, но часть осталась стоять и после звуков выстрелов. Пострадавших или убитых в результате инцидента на видео нет.

Первое видео со стрельбой на польско-белорусской границе появилось вечером 8 ноября.

Граждане стран Ближнего востока и Африки массово скопились на северном участке границы Белоруссии с Польшей 8 ноября. Они пришли организованной колонной, позже к ним присоединились еще несколько малых групп. Мигранты требуют пропустить их на территорию ЕС, их количество оценивают в 3-4 тысячи человек. Польша закрыла ближайший к месту скопления пункт пропуска.

