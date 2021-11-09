Бывший СССР
 
Последние новости
В Кремле назвали тревожной ситуацию на польско-белорусской границе
Россия и Белоруссия взаимно признают сертификаты вакцинации от COVID-19
В Госдуме назвали способ борьбы с русофобией за рубежом
Объяснены смерти среди вакцинированных от COVID-19
Полицейские защитили молившегося в московском метро мусульманина 
Экс-глава Европарламента оценил вероятность войны между мировыми державами
Поздняков обратился в суд из-за признания «Мужского государства» незаконным
В Белоруссии сообщили о польской боевой технике на границе
Глава UFC предостерег Чимаева
Представитель Путина назвал газотранспортную систему Украины «ржавой рухлядью»
Новости партнеров
Прослушать новость

На границе Белоруссии и Польши вели стрельбу поверх голов мигрантов

Опубликовано видео со стрельбой поверх голов мигрантов на польско-белорусской границе
Перейти в «Мою Ленту»

С польской территории открыли огонь поверх голов скопившихся у границы Польши и Белоруссии беженцев. Видео инцидента опубликовали «Желтые сливы» в Telegram-канале.

Неизвестные люди открыли огонь двумя автоматными очередями на польско-белорусской границе, когда на другой стороне находилась толпа мигрантов. Предположительно, это польские пограничники, применившие боевое оружие, чтобы остановить нарушение границы.

Некоторые из мигрантов, находящихся у забора, лежат на земле, но часть осталась стоять и после звуков выстрелов. Пострадавших или убитых в результате инцидента на видео нет.

Первое видео со стрельбой на польско-белорусской границе появилось вечером 8 ноября.

Граждане стран Ближнего востока и Африки массово скопились на северном участке границы Белоруссии с Польшей 8 ноября. Они пришли организованной колонной, позже к ним присоединились еще несколько малых групп. Мигранты требуют пропустить их на территорию ЕС, их количество оценивают в 3-4 тысячи человек. Польша закрыла ближайший к месту скопления пункт пропуска.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Белорусские пограничники заявили о стрельбе с польской стороны
Польша закроет пункт пропуска на границе с Белоруссией
Минобороны Польши сняло с вертолета лагерь мигрантов на границе с Белоруссией
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01 3 октября

«Не забывайте, кто вы тут»

В Казахстане объявили войну русскому языку. Почему его считают угрозой для страны?
11:18 8 ноября

Азербайджан призвал Армению к адекватности

11:06 8 ноября

Штурмующие границу мигранты закидали польских солдат камнями и бутылками

10:48 8 ноября

Украинские военные потроллили ополченцев Донбасса

Бывший СССР00:00 9 сентября

«Все помнят, что они творили в 1990-х»

Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
10:03 8 ноября

Белорусы получили СМС о необходимости вакцинироваться из-за нелегалов

09:36 8 ноября

В митингах антипрививочников на Украине увидели российский след

09:11 8 ноября

Участник протестов в Вашингтоне решил спрятаться в Белоруссии

Бывший СССР00:03 4 сентября

«Украина останется форпостом Запада»

Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России
06:24 8 ноября

В Раде заявили об «уничтожающем ударе» России при агрессии Украины в Донбассе

05:57 8 ноября

Зеленский вспомнил об освобождении Киева от нацистов и раскритиковал СССР

05:48 8 ноября

В Киеве обвинили США в предательстве после слов американского генерала о России

Россия
Красная машина.
30 лет назад Ельцин запретил КПСС. Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула?
Эльбарусовские дети на восстановительном лечении в санатории«На руках висели лоскуты кожи»
60 лет назад 106 детей погибли в страшном пожаре в школе. Почему КГБ скрыл трагедию?
«Убивали невинных — и все»
НКВД осудил и уничтожил тысячи людей. Почему теперь ФСБ хочет оставить эти дела в секрете?
Все материалы
Мир
Джо БайденРаскол по-американски.
Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
«Белые — это не культура!»
Как борьба с расизмом в США привела к травле белых людей и расколу в обществе?
Свой — чужой.
Европа приняла миллионы беженцев. Почему теперь их ненавидят, считают террористами и хотят выгнать?
Все материалы
Бывший СССР
Путин и Лукашенко подписали программу интеграции России и Белоруссии.
Каким будет обновленное Союзное государство?
EPA/ZURAB KURTSIKIDZEСыграл по-крупному.
Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников?
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Некоторым россиянам упростят получение пенсий
В Кремле прокомментировали перебои с поставками продуктов в Приморье
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Молдавия станет платить вдвое больше за российский газ
С эффектом полного погружения.
Huawei открыла в России предзаказ на MateBook 14 с мощным процессором AMD
В Казахстане возникли вопросы к продаже ОАЭ пакета акций «Самрук-Энерго»
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Все материалы
Силовые структуры
Завершено расследование дела о гибели дочери актера Владимира Конкина в бассейне
Жизнь в бегах.
После убийства прокурора россиянин 20 лет скрывался от следствия. Почему его выдал собственный сын?
Россиянина осудили на 23 года за изнасилование и убийство удмуртской школьницы
Дело государственной важности.
Как охраняли первых лиц в России и СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Спецназовец сдался полиции после покушения на бывшую супругу и ее нового мужа
Инженеру дали восемь лет за отравление таллием рабочих Таганрогского завода
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Все материалы
Наука и техника
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Ангелина Мельникова«Олимпиада прошла — и ты никому не нужен»
Гимнастка Мельникова — о победе над американками, ежедневном страхе и обидах
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Все материалы
Культура
Жаждал смерти.
Как Чарльз Бронсон стал легендой боевиков, героем мемов и любимым актером Высоцкого?
Возвращение великих.
«Король тигров», Декстер и шальная Екатерина II в главных сериалах ноября
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Мишка на Севере.
Как Михаил Пореченков бьется за правду за Полярным кругом в хитовом ситкоме ТНТ?
Все материалы
Интернет и СМИ
На «Госуслугах» начали восстанавливать сроки действия сертификатов вакцинации
«Все превращаются в товар»
Люди по всему миру отказываются от секса, любви и брака. Почему в этом виноват интернет?
Google и Telegram оштрафовали в России на миллионы рублей
Соцсети лишают нас выбора и будущего. Как с этим бороться?
 
Доктор Комаровский развеял миф о молочных зубах
«Я ни на что не надеюсь»
Отчаяние, боль утраты и жизнь вопреки — на снимках фотографов со всего мира
Доктор Мясников назвал причины головных болей по утрам
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет банта на женских трусах
Мария Алия Аль-СадекПоколение М.
Мусульманки ворвались в мир моды и изменили его. Как скромность в одежде стала трендом?
Модель с тату во все тело показала новый рисунок в честь Сатаны
Блогерша раскрыла способ быстро отрастить волосы
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Неожиданный головной убор оказался новым модным трендом зимы
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Все материалы
Skoda рассекретила интерьер доступного седана Slavia
Путешествуем по Калужской области за рулём неформатного компактвэна
Сможет ли Berlingo стать идеальным семейным шаттлом?
Mazda показала на видео новый кроссовер CX-50
«Электричка» Kia для России и другие машины на батарейках
Какие электромобили продаются в России официально
Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра
Найден идеальный Bentley Continental GT
Этот Continental GT — в исполнении Mulliner, с твидовым салоном и с поющим V8
Составлен рейтинг самых популярных иномарок российской сборки
Все материалы
Среда обитания
Роковое влечение.
Интимные товары и порноиндустрия наносят урон природе. Как это меняет отношение людей к сексу?
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Актер от сердца»
Как Ролану Быкову удалось сохранить детское кино в СССР и стать легендой советского кинематографа
Чипсы из мха и уха без рыбы:
чем питаются на севере России и как появилась высокая кухня за Полярным кругом?
«Это всегда про любовь»:
как театр лечит души людей и помогает пройти через катарсис
«Каждый новый круг — открытие»
Знаменитые мотогонки в Нижнем Новгороде — глазами призера соревнований
Человек-изменение:
как советскому режиссеру удалось выйти за рамки дозволенного и правдиво передать дух своего времени
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
Все материалы