Белорусские пограничники заявили о стрельбе с польской стороны

Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии заявил о стрельбе в районе границы с польской стороны. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Стрельба слышна с польской стороны», — сказал официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе. Правительство Польши оценило их число в три-четыре тысячи человек. В Варшаве утверждают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики. Польское МВД отчиталось о том, что пресекло попытку прорыва через границу.

Официальный представитель ГПК Белоруссии заявил, что мигранты выстроились толпой у границы из-за равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.