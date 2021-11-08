Минобороны Польши сняло с вертолета лагерь мигрантов на границе с Белоруссией

Опубликовано видео с палаточным лагерем мигрантов на польско-белорусской границе

Министерство обороны Польши сняло с вертолета палаточный лагерь, который разбили мигранты на границе с Белоруссией. Кадры опубликованы в Twitter.

Минобороны отметило, что МВД и военные остановили «первую массовую попытку прорвать границу». «В настоящее время мигранты разбили лагерь в районе Кузницы. Их постоянно охраняют белорусские службы», — сказано в сообщении.

Ранее появилось видео, на котором запечатлено, как мигранты пытаются сломать лопатой ограждение из колючей проволоки на границе. Польские солдаты отгоняют их аэрозольными баллонами со слезоточивым газом, но держат боевое оружие наготове.

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась у польской границы в Белоруссии. Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что «на подобный шаг отчаяния беженцев подвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

Варшава повысила уровень боеготовности войск. Президент Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьер-министра и силовиков.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался после того, как президент Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.