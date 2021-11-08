Президент Польши созвал силовиков из-за ситуации на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого и силовиков в связи с ситуацией на границе с Белоруссией и потоком беженцев. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Бюро национальной безопасности (BBN) страны.

В тексте указано, что мероприятие состоится в 14:30 по местному времени (16:30 мск). Глава государства встретится с премьером, министрами и главами служб в BBN.

Материалы по теме Сотни мигрантов прорываются в Польшу из Белоруссии. Польские войска стянуты к границе и готовятся к обороне

Ранее Министерство внутренних дел Польши заявило, что группа беженцев со стороны Белоруссии попыталась прорваться через границу. В министерстве утверждают, что ситуация находится под контролем.

Нелегалы собрались у польской границы в понедельник, 8 ноября — около тысячи мигрантов оказались недалеко от контрольно-пропускного пункта «Брузги». Некоторые из них сумели повредить забор из колючей проволоки и проникнуть на территорию Европейского союза. Варшава повысила уровень боеготовности войск. На границы с Белоруссией и Польшей также направлены литовские войска — планируется и приведение дополнительного контингента солдат в состояние боевой готовности.

В Государственной пограничной службе Белоруссиирассказали, что люди намерены получить убежище в Польше. Там уточнили, что белорусские пограничники действуют в соответствии с обстановкой, а работа пунктов пропуска обеспечивается в полном объеме.

