Госпогранкомитет Белоруссии прокомментировал ситуацию на границе с Польшей

Представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский прокомментировал ситуацию с группой беженцев на границе с Польшей, передает ТАСС.

По его словам, в данный момент точно неизвестно, смогли ли мигранты покинуть территорию Белоруссии. «Пока неизвестно. Как будет информация, будем сообщать», — заявил представитель Госпогранкомитета.

Бычковский утверждает, что белорусские пограничники действуют «в соответствии с обстановкой», а работа пунктов пропуска «обеспечивается в полном объеме».

8 ноября в сети появилось видео, на котором колонна людей, идущих по трассе в Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Бычковский заявил, что «на подобный шаг отчаяния беженцев подвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей».

Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск. В ведомстве заявили, что границу от мигрантов охраняют 12 тысяч солдат. При этом в Пограничной страже заявили, что белорусские силовики направляют колонну нелегалов не в пункт пропуска, а в лес, что говорит о намерении пересечь границу незаконным путем.

