Польша повысила уровень боевой готовности из-за толпы мигрантов

Глава Минобороны Польши: 12 тысяч военнослужащих приведены в боевую готовность на границе

Министерство обороны Польши повысило уровень боевой готовности войск на фоне эскалации на границе с Белоруссией. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак в Twitter.

По его словам, границу от надвигающейся толпы мигрантов охраняют 12 тысяч польских солдат. Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий срочно созывает антикризисный штаб.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши вышедшую к границе колонну мигрантов назвали крупнейшей из всех имевших место до сих пор попыткой массового силового проникновения в страну. Дипломаты подчеркнули, что силовики готовы пресекать незаконную попытку пересечения государственной границы мигрантами.

Ранее Пограничная стража Польши опубликовала видео, на котором видны толпы мигрантов, идущих к польско-белорусской границе. На кадрах можно разглядеть людей всех возрастов с сумками и тюками. Очевидцы оценивают размер толпы приблизительно в 500 человек, пограничники сообщают, что их около 1000 человек.

Как рассказали в Государственной пограничной службе Белоруссии, беженцы намерены получить убежище в Польше. Представитель государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что мигранты выстроились колонной из-за равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей.