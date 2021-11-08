Шумная толпа нелегальных мигрантов приблизилась к польской границе

Колонна людей, идущих по трассе недалеко от польско-белорусской границы, попала на видео. Предположительно, это толпа нелегальных мигрантов, направляющихся из Белоруссии в Польшу. Видео опубликовано в Telegram-канале Ateo Breaking 8 ноября.

Толпа людей с сумками, чемоданами и пакетами сбитым строем идет вдоль дороги в одну сторону. Они заняли сразу две полосы на трассе. Автор видео комментирует происходящее на одном из восточных языков. Люди свистят и громко кричат.

Рядом с дорогой заметно несколько указателей с белорусскими и английскими надписями, а также припаркованных фур, что позволяет сделать вывод о близости колонны нелегальных мигрантов к приграничной полосе.

Министерство обороны Польши 7 ноября показало видео, как штурмующие границу нелегальные мигранты закидали польских солдат и офицеров камнями и палками. Такие случаи происходят на линии соприкосновения Белоруссии и Польши постоянно, прокомментировали в ведомстве.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали массово нарушать границу Польши и Литвы со стороны Белоруссии. Вильнюс и Варшава усилили пограничные патрули и в срочном порядке приступили к строительству забора из колючей проволоки. Правительства этих стран обвиняют Минск и даже Москву в намеренной эскалации миграционного кризиса.