МИД Польши вызвал поверенного Белоруссии из-за миграционного кризиса

Министерство иностранных дел (МИД) Польши вызвал поверенного в делах Белоруссии Александра Чесновского для обсуждения миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

«Разговор касался постоянно ухудшающейся ситуации на польско-белорусской границе, угроз и рисков, связанных с поведением белорусского государства», — сказано в заявлении министерства.

Также в МИД напомнили о ситуации с недопущением в Белоруссию гуманитарного конвоя, отправленного польским государством.

Ранее правительство Польши приняло законопроект о строительстве ограждения на границе с Белоруссией. Ограждение будет оснащено системой мониторинга и обнаружения движения. На проект планируется выделить 125 тысяч долларов.

Утром 20 сентября польские пограничники нашли в лесополосе вблизи границы с Белоруссией тела трех мигрантов. Среди погибших была одна женщина. Позже премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что причиной их гибели стали истощение и переохлаждение. Он пообещал отправить на помощь пограничникам около 500 военных и новую технику, а также подтвердил подозрения в причастности Минска к наплыву нелегалов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока начали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище в Евросоюзе. Предполагается, что белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывают на этом.