На границе Белоруссии и Евросоюза скопились тысячи фур

В Белоруссии почти 2,5 тысячи большегрузов ожидают на границе выезда в Евросоюз

На границе Белоруссии и Евросоюза (ЕС) в пятницу, 8 октября, скопились почти 2,5 тысячи грузовиков. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Государственного погранкомитета.

Выезда в Латвию ожидают 320 большегрузов, в Литву — 1360. На польском направлении застряли 770 фур. Кроме того, на границе с Украиной скопились 320 фур.

В середине августа на границе Белоруссии и Евросоюза скопились около тысячи фур. Аналогичная ситуация наблюдалась в июле.

Кроме того, в конце мая на границе республики с Евросоюзом начался миграционный кризис. Белорусский президент Александр Лукашенко, на фоне очередного обострения взаимоотношений с Западом, пригрозил ослабить контроль за потоком нелегалов и наркотрафиком. Прибалтийские страны и Польша обвиняют белорусские власти в использовании мигрантов в качестве «гибридного» оружия против ЕС.

В августе прошлого года в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК заявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране несколько месяцев шли массовые протесты. Ряд оппозиционных политиков были арестованы или бежали из Белоруссии. Западные страны ввели против властей страны несколько пакетов санкций.