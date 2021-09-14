В Литве заявили о причастности России к белорусской «гибридной агрессии»

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас провел встречу с главами военных и внешнеполитических ведомств Польши и стран Прибалтики. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

Отмечается, что в рамках саммита министры обсудили актуальные вопросы безопасности и обороны, в частности военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» и «гибридную агрессию» со стороны Белоруссии. Анушаускас подчеркнул, что спровоцированный белорусскими властями миграционный кризис преподал европейским странам «ценный урок» и продемонстрировал значимость слаженного реагирования на подобного рода угрозы.

Он также заявил о причастности Москвы к «гибридной атаке» Минска. По его словам, российская сторона «помогала» в ее организации президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а их действия были «согласованы».

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В конце мая Литва, Латвия и Польша начали сообщать о больших группах нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, которые начали проникать в страны с белорусской территории.

В сложившемся миграционном кризисе Вильнюс обвинил Минск и лично Александра Лукашенко. Предполагается, что власти Белоруссии наладили переправку нелегалов из Сирии и Ирака к границам Европейского союза (ЕС) с помощью своего национального туроператора «Центркурорт» и стали зарабатывать на этом.