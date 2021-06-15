Литва обвинила Белоруссию в гибридных атаках на Европу с помощью мигрантов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Financial Times обвинил Белоруссию в использовании нелегальных мигрантов как оружия для гибридных атак на Европу.

По словам дипломата, белорусские власти на протяжении длительного времени используют своего национального туроператора «Центркурорт» для доставки мигрантов из Сирии и Ирака на свою территорию, после чего переправляют их к литовским границам.

Основными хабами для приема беженцев выступают Багдад и Стамбул. За возможность попасть на территорию Евросоюза, как утверждает министр, мигранты платят несколько тысяч долларов.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он.

Позже Служба государственной охраны границы Литвы сообщила, что 2021 год стал рекордным по числу мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в республику из Белоруссии. Так, в 2018 году пограничниками были задержаны 104 иностранца, в 2019 году были пойманы 46, а в прошлом году — 81. Меньше чем за шесть месяцев 2021 года были схвачены уже 387 человек, и эта цифра только продолжает расти.