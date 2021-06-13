Белоруссию обвинили в переброске нелегальных мигрантов в Европу

Белоруссия фактически перебрасывает нелегальных мигрантов в Европу. С таким утверждением выступил Telegram-канал NEXTA.
Утверждается, что власти республики не препятствуют нелегальному пересечению границы. Из-за этого почти 300 мигрантов, большинство из которых — уроженцы Ирака, пытались попасть в Литву из Белоруссии уже в 2021 году. NEXTA напоминает, что Литва даже намерена построить палаточный лагерь, чтобы разместить там всех нелегалов: их так много, что в Центре регистрации беженцев не осталось места.
Telegram-канал обвинил белорусские власти в «помощи» незаконным мигрантам на основании и других данных. Так, 10 мая иракская авиакомпания Fly Baghdad начала выполнять прямые регулярные рейсы в Минск два раза в неделю. NEXTA утверждает, что сообщения о наплыве мигрантов в Литву поступали уже 11 мая.
С таким же мнением выступал глава комитета национальной безопасности и обороны литовского сейма Лауринас Касчюнас. По его словам, Минск способствует притоку в Литву нелегальных мигрантов. Касчюнас назвал Литву мишенью для белорусских властей.
В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Западу ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он.