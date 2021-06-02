Белоруссия заподозрила бывшего президента Литвы в геноциде

Прокуратура Белоруссии проверяет информацию о причастности бывшего президента Литвы Валдаса Адамкуса к коллаборационистскому батальону «Армия обороны Отечества», который проводил этнические чистки на территории СССР в 1944 году. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

По данным Минска, после освобождения белорусской и литовской территории от немецких войск «часть карателей добровольческих подразделений Литвы скрылись на территории Германии, которая находилась в зоне ответственности США и Великобритании, а затем в 1949 году — в США, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления».

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Как отмечает гособвинение, в США бежали также Антанас Импулявичюс, получивший прозвище «Минский мясник», и его порученец Вольдемарас Адамкавичюс. Затем, по мнению следствия, «Адамкавичюс сменил имя на Валдас Адамкус» и, вернувшись в Литву в 90-е годы, был избран на пост президента республики.

В связи с этим Минск направил в правоохранительные органы Вильнюса просьбу допросить бывшего президента, чтобы тот мог подтвердить или опровергнуть выдвинутые обвинения. Реакции силовых структур Литвы на предложение пока не последовало.

В апреле Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Власти обосновали это «укреплением конституционного строя и национальной безопасности». Итоги расследования пообещали включить в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что молодежь слабо разбирается в истории своего народа, и предложил чаще напоминать ей о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Он утверждал, что многие белорусы забыли о массовых убийствах и этнических чистках во времена оккупации. Политик также неоднократно обвинял в реабилитации нацизма белорусских протестующих. По его мнению, под бело-красно-белым флагом, который используется оппозицией, сражались коллаборационисты.

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