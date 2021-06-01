В Белоруссии задержали еще одного журналиста Hrodna.life

Белорусские силовики задержали еще одного сотрудника новостного портала Hrodna.life — редактора спецпроектов Ирину Новик. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Белорусской ассоциации журналистов.

По имеющимся данным, она была вызвана в отделение милиции в Гродно по административному делу в отношении ранее задержанного главреда издания Алексея Шоты. Там ей сообщили о подозрении в причастности к размещению экстремистских материалов и отказались отпускать на свободу.

Сейчас правоохранители направляются в квартиру Новик для проведения осмотра. До этого у нее изъяли рабочую технику, смартфон и несколько жестких дисков. Как утверждают сами силовики, речь идет о размещении в материалах издания сообщений одного из Telegram-каналов, признанных в республике экстремистским.

Ранее сообщалось, что белорусский правозащитный центр «Весна» признал политзаключенными 15 журналистов и сотрудников крупнейшего белорусского издания Tut.by, задержанных в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против независимой прессы и отдельных журналистов. В начале протестов они подвергались задержаниям и избиениям. Многие сотрудники СМИ были отправлены в СИЗО, несколько человек получили реальные сроки за свою деятельность.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, приравнивающий освещающих несанкционированные акции протеста журналистов к их участникам. Также под предлогом финансирования протестных акций обыскам подверглись десятки правозащитников и не принимавших участие в митингах граждан.