Журналистов белорусского издания Tut.by признали политзаключенными

Белорусский правозащитный центр «Весна» признал политзаключенными 15 журналистов и сотрудников крупнейшего белорусского издания Tut.by, задержанных в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сообщение об этом появилось на официальном сайте организации.

По утверждениям правозащитников, преследование против коллектива портала является политическим, а обвинения в денежных махинациях — предлогом для уничтожения СМИ. «Ссылки властей на экономические нарушения, которые якобы привели к преследованиям, в течение многих лет активно использовались для оправдания репрессивных мер против правозащитников, средств массовой информации и независимых профсоюзов», — говорится в сообщении.

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В центре также назвали действия правоохранителей попыткой установить цензуру, о чем свидетельствуют уголовные дела, возбужденные против других онлайн-изданий, печатных СМИ и отдельных журналистов. Они потребовали немедленно освободить коллектив портала и пообещали оказывать ему посильную помощь.

Tut.by является одним из крупнейших медиаресурсов Белоруссии. Он появился в 2000 году, а к 2019 году его охват составлял более 60 процентов всех белорусских интернет-пользователей. Внимание силовиков он привлек после президентских выборов 2020 года: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста, охватившие страну из-за предполагаемых фальсификаций в ходе голосования.

В январе портал по иску Министерства информации был лишен регистрации, оспорить это решение не удалось. 18 мая в редакцию и региональные корпункты Tut.by пришли силовики. Домен портала оказался заблокирован. Часть сотрудников издания, а также вдова его основателя Юлия Чернявская были арестованы.

Обвинение утверждает, что компания ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», которой принадлежит портал, в 2019 году получила статус резидента Парка высоких технологий (ПВТ), а позже отчиталась о выручке, «не обусловленной деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ».