В редакцию известного белорусского издания пришли силовики

Сотрудники комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии пришли в офис известного издания Tut.by, а также домой к нескольким журналистам и главному редактору Марине Золотовой. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «TUT.BY новости».

Журналисты сообщают, что после визита силовиков двери в офис оказались закрашены и заклеены полиэтиленом. Находящиеся в редакции сотрудники перестали выходить на связь. Аналогичная ситуация наблюдается и в региональных корпунктах Tut.by. Причины и цели визита правоохранителей пока неизвестны, в пресс-службе КГК от любых комментариев отказались.

Tut.by является одним из крупнейших медиаресурсов Белоруссии. Он появился в 2000 году, а к 2019 году его охват составлял более 60 процентов от всех белорусских интернет-пользователей. Внимание силовиков он привлек после президентских выборов 2020 года: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста, охватившие страну из-за предполагаемых фальсификаций в ходе голосования.

В ноябре КГБ Белоруссии арестовал одну из журналисток портала Екатерину Борисевич. Она опубликовала заметку о том, что в крови убитого во дворе своего дома белорусского протестующего Романа Бондаренко не было следов алкоголя, как утверждали власти. Ее приговорили к тюремному сроку.

В январе портал по иску Министерства информации был лишен регистрации, оспорить это решение не удалось.