Писавший о белорусской оппозиции портал Tut.by лишили статуса СМИ

Экономический суд Минска отклонил жалобу на решение лишить сайт Tut.by статуса СМИ, говорится в сообщении информационного портала.

Суд рассмотрел жалобу, но не нашел оснований для отмены постановления. С 19 января оно официально вступает в силу.

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18 сентября Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с иском о прекращении выпуска сетевого издания Tut.by. С 1 октября приказом министра информации Игоря Луцкого действие этого статуса было приостановлено. С 7 августа 2020 года Tut.by получил четыре предупреждения по материалам, связанным с оппозицией и протестами в стране. После обжалования в Верховном суде республики вынесенных предупреждений одно из них было признано недействительным.

В Белоруссии лишение издания статуса СМИ возможно после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Центральная избирательная комиссия объявила, что действующий глава государства Александра Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжаются шестой месяц. Первые акции жестко разгонялись. На фоне протестов сообщалось об уходе журналистов с государственных каналов. Граждане митинговали у здания Белтелерадиокомпании с криками «Правду!»