Тихановская захотела вернуться в Белоруссию

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ОБСЕ и предложила взять на себя организацию диалога по решению политического кризиса в стране. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для лидеров демократических сил. Она призналась, что также захотела приехать в родную страну.

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«Вместе с международным сообществом я бы хотела найти возможность безопасно вернуться в Белоруссию. Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», — сказала Тихановская

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Центральная избирательная комиссия объявила, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Тихановская — 10 процентов.

Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются более пяти месяцев. Первые акции жестко разгонялись. Были задержаны тысячи человек, многие рассказали о пытках и издевательствах в изоляторах. Известно о нескольких погибших протестующих.

Ряд оппозиционных политиков были арестованы или бежали из Белоруссии. Тихановская находится в Литве.