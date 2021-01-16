Лукашенко объяснил затянувшиеся протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил затянувшиеся в стране протесты закрытыми из-за пандемии коронавируса границами. Об этом он рассказал в беседе с журналисткой Наилей Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 1», фрагмент интервью опубликован в ее Telegram-канале в субботу, 16 января.

«Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят», — отметил Лукашенко.

Также белорусский лидер обратил внимание, что в Telegram распространялись фотографии с протестных акций, на которые приходили всего 10-12 тысяч человек. Однако на снимках их, по утверждению президента, выдавали за 200 тысяч участников. Лукашенко подчеркнул, что перевороты машин и их сжигание обязательно происходят после президентских выборов.

«Нет, к этому не привыкнешь, но это факт», — заключил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил о готовности вести диалог с оппозицией. На церемонии вручения премий в области искусства и спорта он напомнил, что 11 января провел переговоры с руководством Международной федерации хоккея об организации чемпионата мира в этом году.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека погибли при столкновениях с силовиками.