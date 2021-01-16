Лукашенко рассказал об ошибках на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал свои ошибки во время пребывания на посту главы государства. Об этом он заявил в субботу, 16 января, на приеме в честь старого Нового года. Речь белорусского лидера приведена на его сайте.

«Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку на пройденном пути, и я тоже», — подчеркнул Лукашенко, пояснив, что речь идет не о системных ошибках и промахах. В связи с этим президент призвал проанализировать события и извлечь уроки, чтобы не допустить их повторения в будущем в больших масштабах. «И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании», — заключил он.

Материалы по теме «Она женщина смелая» Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба? «Просто так не уйду» Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко

Рассуждая о протестах в Белоруссии, глава государства заверил собравшихся в своей решительности. «Я никогда не отступлю. Во-первых, кроме этой страны, у меня ничего нет. Я родился, жил и будут жить здесь. Здесь будут жить мои дети. Как и ваши, я убежден. Нас нигде никто не ждет. Во-вторых, я глубоко убежден, что мы правы», — добавил Лукашенко.

Ранее президент объяснил затянувшиеся в стране протесты закрытыми из-за пандемии коронавируса границами. «Даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят», — сказал он.

Протесты в Белоруссии продолжаются с начала августа, когда в стране прошли президентские выборы. Митингующие требуют отставки всего руководства страны, новых выборов, а также прекращение насилия со стороны силовиков и привлечения к ответственности тех, кто жестоко разгонял первые протесты после выборов и пытал задержанных.