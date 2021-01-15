Лукашенко заявил о не заслужившей удушающие санкции Белоруссии

Причин для введения экономических ограничений против Белоруссии не было и нет, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.
По его словам, белорусы «не заслужили» санкций. «Нас душили и будут душить. Мы должны научиться противостоять этому. Это уже, наверное, третий или четвертый этап в удушении экономики и нашей государственности. Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся», — сказал Лукашенко, встречаясь с председателем Национального банка Павлом Каллауром.
Президент добавил, что любое санкционное давление — это «чисто политические вещи».
Ранее Лукашенко поручил правительству проанализировать введенные против государственных предприятий республики санкции и выработать ответные меры.
17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с продолжающимся насилием против протестующих и отказом пересматривать итоги президентских выборов. В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к санкциям присоединилась Великобритания.
В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты при столкновениях с силовиками.