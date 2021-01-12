Лукашенко поручил правительству «показать зубы» в ответ на западные санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проанализировать введенные против госпредприятий республики санкции и выработать ответные меры против западных стран, пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее Зарубежье».

По словам белорусского лидера, страна должна применять против стран-инициаторов санкций экономические меры, а не только персональные ограничения. «Если они нас наклоняют, надо симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы», — сказал Лукашенко. Он также назвал санкции со стороны Запада «бандитскими» и заявил, что европейские государства сделали шаги в неверном направлении, когда решили поступить с Белоруссией подобным образом.

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17 декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против Белоруссии в связи с продолжающимся насилием против протестующих и отказом Минска пересматривать итоги президентских выборов. В санкционный список было внесено 29 новых имен и 7 предприятий. 18 декабря к санкциям присоединилась Великобритания.

В Белоруссии шестой месяц продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты при столкновениях с силовиками.