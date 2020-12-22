Белоруссия ответила на новые санкции Евросоюза

Белоруссия введет свои ограничения после принятия нового, третьего пакета санкций Евросоюза. Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей, передает БЕЛТА.

Минск ответил расширением собственного санкционного списка. «Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не сможет попасть на территорию Беларуси и территорию Союзного государства», — сказал Макей и подчеркнул, что попавшим в список будет также запрещен и въезд в Россию.

Конкретные фамилии министр не назвал. Помимо персональных санкций, белорусское руководство ограничит деятельность ряда политических фондов, различных гуманитарных и образовательных программ, в том числе и тех, которые проходят под патронажем посольств иностранных государств.

Кроме того, Белоруссия собирается ввести санкции еще как минимум по трем направлениям. Макей отказался раскрывать детали, но добавил, что меры «будут действительно очень чувствительными и серьезными».

Новый, третий пакет санкций Евросоюза против руководства Белоруссии был принят 17 декабря. В список попали 29 чиновников, в том числе глава Национальной гостелерадиокомпании Иван Эйсмонт, а также семь юрлиц, в том числе Минский завод колесных тягачей и «Белтехэкспорт», сообщало РИА Новости.

Евросоюз не признает результатов президентских выборов в Белоруссии 9 августа и победу Александра Лукашенко. Также санкции являются ответом на массовое насилие со стороны белорусских силовиков по отношению к протестующим и преследование оппозиции. Лукашенко считает, что выборы прошли по закону, а действия силовиков не вышли за рамки допустимого.