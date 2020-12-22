Названы сроки начала процесса по делу белорусского оппозиционера Бабарико

Судебный процесс над белорусским оппозиционером Виктором Бабарико начнется в январе-феврале 2021 года после того, как уголовное дело против него будет передано в генеральную прокуратуру страны. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия.

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По его словам, защита политика уже приступила к ознакомлению с материалами уголовного дела и будет изучать их до конца текущей недели. Источник добавил, что следствие не планирует затягивать сроки расследования, и суд над оппозиционером может состояться уже через месяц.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Лаевский сообщил изданию, что Бабарико еще изучает материалы следствия. Лаевский отказался назвать какие-либо подробности дела из-за подписки о неразглашении. Официальное заявление по вопросу преследования Бабарико защита планирует сделать в ближайшие дни.

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико находится в СИЗО КГБ с 18 июня. На все недвижимое имущество его семьи наложен арест. Оппозиционер обвиняется в выводе сотен миллионов долларов за рубеж. При этом белорусские власти считают, что за ним стояли «кукловоды из "Газпрома"».